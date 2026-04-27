Da-iCEが、4月26日(日)に全国アリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞の最終公演を、真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて開催した。◆ライブ写真公演は、今年1月にリリースしたアルバム『TERMiNaL』の表題曲「TERMINAL」からスタート。メンバーが空港の管制塔に見立てて作られたステージセットから登場し、会場は一瞬にして熱気に包まれた。その後、2022年にリリースした「DOSE」や、仮面ライダーリバイス主題歌