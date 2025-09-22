２２日前引けの日経平均株価は前週末比６８３円５２銭高の４万５７２９円３３銭。前場のプライム市場の売買高概算は８億１３３４万株、売買代金概算は２兆６９４０億円。値上がり銘柄数は１１１０、値下がり銘柄数は４４３、変わらずは６５銘柄だった。 日経平均株価は急反発。前週末１９日の米株式市場は、ＮＹダウが１７２ドル高と３日続伸し最高値を更新。ナスダック指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数も含め主要３指数がそろ