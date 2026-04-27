100人が集まる拠点を開業 「労働人口に伴って工場での労働生産性の向上が求められている。その中で、ロボットにセンサーを搭載することによって、人間の経験や勘といった暗黙知の可視化にもつながると見込んでいる。現場に導入して初めて分かることもあるため、まずは実践していくことが重要だ」─。こう語るのは医療用漢方薬で国内大手のツムラ執行役員生産本部長の熊谷昇一氏だ。 医療用漢方薬で8割超というシ