ドウシシャは4月23日に、サーキュレーターと照明器具を融合した「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズの新機種として、大きな羽根の採用によってシリーズ最大風量を実現した「サーキュライト ウイング」を発売した。ラインアップは、8畳タイプ、6畳タイプの2種類。カラーは、8畳タイプがホワイト、ライトウッドの2色、6畳タイプはホワイトのみ。公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」での価格は、8畳タイプ／ホワイ