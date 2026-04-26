大阪市内にある三井住友銀行の本店ビルが完成から100年を迎えました。 1926年に完成した三井住友銀行の大阪本店ビル。 今月で100周年を迎えるのを記念して「大阪フィルハーモニー交響楽団」によるコンサートが行われました。 26日からは3635枚のステンドグラスの天井がある1階の応接エリアが公開されるほか、ロビーに完成から現在までを記録した写真などが展示されます。 （三井住友銀行