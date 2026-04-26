水沢アキ（71）が26日、インスタグラムを更新し、娘とのツーショットを公開した。「娘のフランセスは、アーティスト名"フランキー"で、壁画作家として活躍中。原宿駅前のスターバックス店内の壁画は、娘の作品です」と、娘の大きな仕事を紹介した。水沢はフランセスさんと、2017年（平29）6月1日にテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演しており、その際に撮影した写真とみられる。出演時には番組内で、厳しく子育