【プレミアリーグ第34節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 1-0(前半1-0)ニューカッスル<得点者>[ア]エベレチ・エゼ(9分)<警告>[ア]ガブリエル・マルティネッリ(71分)、デクラン・ライス(86分)[ニ]ダン・バーン(57分)、ニック・ポープ(74分)観衆:60,204人└エゼの鮮やかなゴラッソが炸裂!譲らないアーセナルがニューカッスルにウノゼロ勝利で再び暫定首位へ!!