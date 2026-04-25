飯塚オートのSG「第45回オールスター」は2日目を迎えた。7Rは初日5着の栗原佳祐（28＝浜松）がメンバー中トップの試走3.31を出し、きっちり巻き返して1着。スタートを決めて1角4番手。2周目で先頭を奪うと、あとは余裕を持って押し切った。とはいえ、100％満足しているわけではなさそう。「気になるところがある。手前が弱いかな。初日は先がなくて、2日目は手前がなくなった。修整したい」勝ってなお、修整ポイントを感