大相撲の力士が日々技を磨く、相撲部屋の裏側を徹底スタディー！宮近＆吉澤がやってきたのは、現役時代「稽古の鬼」として知られた元大関 雅山の二子山部屋。早速親方から四股名をどうするか尋ねられる二人。宮近と吉澤が考えた四股名は！？そしてまわしを締め、いざ土俵へ！二子山親方が熱血指導のもと、四股を踏み、本格的な稽古を体験！そして１００キロを超える兄弟子と勝負！最近レスリングを始めた吉澤、持ち前のパワーで押