テレビ時代劇「水戸黄門」などの由美かおる（75）が衰え知らずの美貌で話題である。48年ぶりの映画出演作となる「小春日和」の大阪での4月23日の会見にミニスカートで登場して報道陣を驚かせた。さらに、初めておばあちゃん役を演じることについて、由美かおるさんに「全編関西弁でいきません？」と提案すると頭を下げられて…「お話をいただいたとき、えーって思っちゃいました。今まで若い役しかやってこなかったので」と言っ