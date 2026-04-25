犯罪からの立ち直りを目指す少年を受け入れる少年院で、在院者が丸刈り以外の髪形を選択しやすくなったことが25日、法務省への取材で分かった。これまでも訓令上は丸刈り以外も選べたがプロの技術なしには難しく、在院者同士でバリカンを使って丸刈りにするのが通例となっていた。出院直前しか理髪師の調髪を受けられない環境を改善し、本年度から理髪師の来訪頻度を増加。我慢を減らすことで改善更生を促す狙いがある。法務省