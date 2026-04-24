寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が4月24日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、イラン情勢について意見を交わした。 寺島アナ「アメリカのトランプ大統領は22日、アメリカの保守系フォックスニュースのインタビューで、イランとの停戦延長について「期限は