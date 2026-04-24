るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！GWにおすすめの旅館・ホテル 2026年のゴールデンウイーク（GW）はいつからいつまで？2026年のGWは、4月29日（水）の昭和の日から、5月6日（水）の振替休日まで。カレンダー通りの場合、5月2日（土）〜6日（水）は5連休となります。5連休があれば、近場の海外旅行や国内旅行などの選択肢が広がり、しっかりリフレッシュできますね