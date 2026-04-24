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2026年のゴールデンウイーク（GW）はいつからいつまで？

2026年のGWは、4月29日（水）の昭和の日から、5月6日（水）の振替休日まで。カレンダー通りの場合、5月2日（土）〜6日（水）は5連休となります。5連休があれば、近場の海外旅行や国内旅行などの選択肢が広がり、しっかりリフレッシュできますね！

日付

区分

4月29日（水）

昭和の日

4月30日（木）

平日

5月1日（金）

平日

5月2日（土）

土曜

5月3日（日）

憲法記念日

5月4日（月）

みどりの日

5月5日（火）

こどもの日

5月6日（水）

振替休日

※表は左右にスクロールできます

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2026年のゴールデンウイーク（GW）は最大9連休！ おすすめ休暇活用パターン

2026年のGWは、給休暇などの休暇を2日間追加で取得することで、最大9連休の大型連休にすることも可能です。また、4日間追加で取得すれば最大12 連休の超大型連休も！

おすすめの休暇取得パターンを3つご紹介するので、お休みがとれそうな方はぜひ連休を思いっきり楽しんでくださいね。



パターン１： GW前半（4月27・28日）に2日間の休暇を取得して、5連休を2回楽しむ！

4月29日（水、昭和の日）の前に休暇を2日間取得することで、前半も後半も5連休に！「前半は旅行に行って後半は帰省や家でゆっくり」など、過ごし方の選択肢が広がります。

凡例：★＝祝日／休日、◎＝休暇取得推奨日

日

月

火

水

木

金

土

★4/25

★4/26

◎4/27

◎4/28

★4/29

4/30

5/1

★5/2

★5/3

★5/4

★5/5

★5/6

※表は左右にスクロールできます



パターン２： GW中盤（4月30日、5月1日）に2日間の休暇を取得し8連休に！

4月29日（水、昭和の日）のあとに休暇を2日間取得することで、8連休にすることができます。8連休あれば、海外旅行などの遠出も視野に入ってくるかも…！

凡例：★＝祝日／休日、◎＝休暇取得推奨日

日

月

火

水

木

金

土

★4/29

◎4/30

◎5/1

★5/2

★5/3

★5/4

★5/5

★5/6

※表は左右にスクロールできます



パターン３： GW後半（5月7・8日）に2日間の休暇を取得し9連休に！

一般的にはGWが終わったあとの木・金曜に休暇を取得することで、9連休にすることが可能です。海外への旅行など、ゆっくりとした休日を過ごしたい場合におすすめです。

凡例：★＝祝日／休日、◎＝休暇取得推奨日

日

月

火

水

木

金

土

★5/2

★5/3

★5/4

★5/5

★5/6

◎5/7

◎5/8

★5/9

★5/10

※表は左右にスクロールできます



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2026年の次の連休は？ お盆休み、シルバーウィーク、年末年始をチェック！

GWが終わったら、2026年の次の連休も気になるところ。年間の休日を確認しておけば、計画的な休暇取得や、早めの旅行の予約に役立ちます。

以下の記事でお盆休みやシルバーウィークについても詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね！

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2026年のゴールデンウイーク（GW）を満喫するヒント

「GWの過ごし方がまだ決まっていない！」という方のために、『るるぶ&more.』に掲載している記事のなかから、おすすめの過ごし方のヒントをご紹介します。休暇日数や予算に合わせて、ぜひ理想の過ごし方を見つけてみてくださいね。



日帰りおでかけ

「せっかくのGW、遠出は難しいけど、どこかへ出かけたい！」そんな方におすすめなのが、日帰りおでかけ。移動時間を短縮しつつ、非日常を味わえるスポットは意外とたくさん。首都圏在住の方なら、箱根や熱海、日光など、アクセスのいい旅先もおすすめです。

国内旅行

GWのまとまった休みを利用して、少し足を延ばして旅行に出かけたい！という方も多いでしょう。美しい自然景観、歴史ある街並み、美味しいご当地グルメなど、おすすめの旅行先をピックアップしました。

自宅での過ごし方

「GWはどこにも行かず、家でゆっくりしたい」という方もいるはず。無理に外出しなくてとも、自宅で過ごすGWも素敵ですね。趣味に没頭するアイデアから、心身をリフレッシュする過ごし方まで、おうち時間を充実させるためのヒントをお届けします。

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まとめ｜2026年のゴールデンウイーク（GW）を楽しんで♪

2026年のGW期間から、おすすめの日帰りおでかけ、国内旅行、そして自宅での過ごし方まで、GWを満喫するためのヒントをご紹介しました。せっかくの連休を活用して、遠くへ旅に出て非日常を味わうもよし、近場で気軽にリフレッシュするもよし、自宅でゆっくりと心身を休めるもよし！ぜひ素敵なゴールデンウィークを存分にお楽しみください。

上記でご紹介した記事以外にも、『るるぶ&more.』のサイト内で気になるキーワードを入れて検索いただくと、きっと興味のある記事が見つかるはず！ 素敵なゴールデンウィークを存分にお楽しみください。



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Photo：pixta

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。