利子と利回りって何が違うの？徹底解説 「利子」と「利回り」はどこが異なるのか？ 「利回り」という言葉は、「利子」や「利息」、「利率」や「金利」と混同されやすいですが、明らかに違うものです。後者はいずれも、ほぼ同じ意味ですが、「利子」や「利息」が元本に対する金額で捉えられ、「利率」や「金利」は元本に対する割合（％）で示される場合が多いでしょう。 また、慣習的に銀行預金では「利息」、ゆうちょ銀行で