◆ベルギーリーグ▽プレーオフ１第４節シントトロイデン２―０アンデルレヒト（２３日、大王わさびスタイエンスタジアム）ベルギー１部シントトロイデンはプレーオフ（ＰＯ）１の第４節でアンデルレヒトと対戦し、２―０で勝利した。ホームでの４位アンデルレヒト戦には、ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介の日本人６選手が先発した。ＰＯ１はここまで