秋田朝日放送 由利本荘市で観賞用のモモの花、花桃が枝いっぱいに咲き誇っています。色鮮やかな白、ピンク、赤の３色に加え菜の花の黄色が山あいの集落を彩り、訪れる人の目を楽しませています。 およそ８０世帯、２０２人が暮らす由利本荘市東由利の法内地区。この山あいの小さな集落で花桃が見ごろを迎えています。暖かい日が続いたことで、今年は去年よりも２週間ほど早く見頃を迎えました。道行く人が足を止め、満開