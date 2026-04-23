本格的な舟下りシーズンが始まる戸沢村の最上川舟下りの安全を願う神事が23日、行われました。地元の小学生たちが舟に招待され、最上川の迫力や川沿いの自然を楽しみました。安全運航祈願祭は、本格的な行楽シーズンが始まるのを前に、毎年この時期に行われています。23日は村内外の関係者らおよそ120人が出席しました。神事が行われた後、戸沢学園の4年生21人が最上川舟唄を披露しました。児童たちも舟下りを体験しま