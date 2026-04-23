広島市安佐南区を流れる川で国の指針値の３倍となるＰＦＡＳ＝有機フッ素化合物が新たに検出されたことが明らかになりました。 安佐南区を流れる荒谷川と支流の４地点では広島市の水質調査で国の指針値の最大２８倍となるＰＦＡＳが検出されています。 その後、周辺住民らが上流域にある産業廃棄物処分場の北側で水質調査を行ったところ、国の指針値の約３倍にあたるＰＦＡＳが新たに検出されたということです。 上安産廃か