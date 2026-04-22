国内外にリゾート施設を展開する「星野リゾート」が、山形市の蔵王温泉に県内で初めて開業する温泉旅館について、10月15日にオープンすることを22日、明らかにしました。その土地の景観を生かした温泉施設やホテルなど国内外で74の施設を展開する星野リゾートは、22日、オンラインでプレス発表会を開催し、山形市の蔵王温泉にことし秋、県内で初めて開業する温泉施設「界 蔵王」のコンセプトを明らかにし