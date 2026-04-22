天童市の小学校で22日、防犯教室が開かれ、児童たちが不審者から声をかけられた時の対処法を学びました。児童「助けてー」この防犯教室は、山形と福島でマクドナルド21店舗を経営している会社と県警が合同で開いたもので、22日は、天童市の天童中部小学校の1年生およそ100人が参加しました。教室では、いかない、のらないといった防犯の合言葉や交通安全ルールについてマクドナルドのキャラクターと共に警察官が