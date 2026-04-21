フリルが付いたアイテムは甘さが強く、いつものコーデに取り入れにくいと感じる人も多いはず。でも、【ハニーズ】の一部店舗で購入できる新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】なら、甘さをほどよく抑え、大人も着こなしやすいフリルトップスがゲットできます！ 1枚でコーデの主役になるおすすめのアイテムと、それを使った最旬コーデをご紹介。ぜひワードローブに追加して、上品な