三上悠亜プロデュースのナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」から、新作ナイトブラが2026年4月7日(火)18時より公式オンラインストアにて発売開始♡ナイトブラ歴10年のこだわりを詰め込んだ一枚は、軽やかな着け心地と美しいバストラインを両立。毎日続けたくなる快適さで、理想のバストケアを叶えてくれます♪ こだわり抜いた快適設計 新作ナイトブラは、素肌のような軽やかさとストレスフリーな着用