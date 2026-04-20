三上悠亜プロデュースナイトブラが進化！全20サイズで理想のバストへ♡

三上悠亜プロデュースのナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」から、新作ナイトブラが2026年4月7日(火)18時より公式オンラインストアにて発売開始♡ナイトブラ歴10年のこだわりを詰め込んだ一枚は、軽やかな着け心地と美しいバストラインを両立。毎日続けたくなる快適さで、理想のバストケアを叶えてくれます♪

こだわり抜いた快適設計

新作ナイトブラは、素肌のような軽やかさとストレスフリーな着用感が魅力。

パッドなしで自然なラインを演出しながら、カシュクールデザインとパワーネット構造でしっかりホールドします。

脇高設計でサイドのお肉をやさしく包み込み、V字バック仕様により就寝時も快適。

さらに綿混素材と繊細なレースを組み合わせることで、肌あたりの良さと上品な見た目を両立しています。

ホックなしで簡単に着脱できる仕様や、長時間でも快適に過ごせる設計など、日常に溶け込む使いやすさもポイント。ナイトブラ初心者でも取り入れやすく、無理なくバストケアを続けられます。

見た目の可愛さと機能性を兼ね備えた一枚で、毎日のケアをもっと楽しくアップデートしてみてください♡

AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡お揃いで着たい新作ロンT

幅広いサイズ＆カラー展開

サイズはS60～LL80まで対応し、アンダー60～80cm・カップA～I相当と全20サイズ展開。自分にぴったりのフィット感を見つけやすいのが嬉しいポイントです。

カラーはピンク・サックス・ネイビー・ブラックの4色。

color：サックス着用

color：ネイビー着用

color：ブラック着用

シンプルながらバイカラーデザインが大人可愛く、日常使いしやすいラインナップとなっています。

価格は1枚4,180円(税込)。2枚セット7,810円(税込)、3枚セット11,440円(税込)、4枚セット15,070円(税込)と、まとめ買いでお得に購入できるのも魅力です。

理想のバストケアを始めよう♡

三上悠亜のこだわりが詰まったナイトブラは、快適さと美しさをどちらも叶えてくれる優秀アイテム。幅広いサイズ展開で自分にぴったりの一枚が見つかるのも魅力です。毎日の習慣に取り入れて、理想のバストラインを目指してみませんか♪