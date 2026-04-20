農作業が本格化するこの時期に、用水路での転落事故を防ごうと、危険な場所の点検が県内で一斉に行われました。県はきょうから１か月間を「春の農業用水路転落事故防止強化期間」としていて、きょうは県内４か所を点検しました。このうち入善町の舟見地区では、来月の田植えに向けて、トラクターで田んぼを耕す作業が続く中、県の職員が住民らと一緒に、歩道と用水路の間にロープを張ったり、注意を呼びかける看板を設