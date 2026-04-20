東京・足立区の大相撲放駒部屋で２０日、会見が行われ、白神嶺治（２３）が入門を発表した。師匠の放駒親方（元関脇玉乃島）と出席し、初土俵を目指す夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子検査を受検し、脱サラで関取を目指す覚悟を口にした。北海道札幌市出身で父が指導者のため幼少時から相撲に親しみ、中学から石川に相撲留学。金沢市立工、東洋大と強豪で競技を続け、卒業後は故郷で父の経営する土木会社で働いて