【女子旅プレス＝2026/04/20】4月21日、JR関内駅前に星野リゾートが手掛ける「OMO7横浜 by 星野リゾート」（神奈川県横浜市）が開業。昭和を代表する建築家・村野藤吾氏が設計した旧横浜市庁舎行政棟の歴史的価値を継承したレガシーホテルとして、新旧が融合した奥深い横浜体験を提案する。【写真】OMO7横浜が入居する「BASEGATE横浜関内」◆横浜市認定歴史的建造物を引き継ぐレガシーホテル1959年に村野氏の設計により竣工、その