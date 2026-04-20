世間では「若者の恋愛離れ」が話題になることもあるが、ある調査では70%以上の“独身女子高生”が「恋人が欲しい」「恋がしたい！」と感じているという。同級生や部活の先輩、バイト先での出会いなど、高校生活において“ときめくチャンス”はたくさんあるはず。 【調査結果】現役女子高生に聞いた「恋人がいてほしい」月ランキング 10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」