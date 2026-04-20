トランプ米大統領「イランが重大な違反を犯した」協議決裂なら発電所破壊 トランプ米大統領はイランが「重大な違反」を犯したと述べた。ただ、依然として和平合意は可能だと付け加えた。 和平合意はいずれにせよ実現する。穏やかな方法か強硬な方法になるか、いずれにせよ実現可能だ。 トランプ氏は今週中にイランとの協議を再開する意向を示した。ただ、協議が決裂した場合はイランのすべての発電所と橋を破壊すると警告