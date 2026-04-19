J1百年構想リーグ地域リーグ 第11節 東京V 1（0-0）0 千葉15:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 18,239人試合データリンクはこちら東京Vの完勝、そして千葉の完敗だった。立ち上がりから千葉の思惑は狂った。東京Vが前線から厳しく追うのではなく、しっかりとハメに来たのだ。その打開策が見出せないまま前半は終了。千葉にチャンスの芽も作らせなかった東京Vは、じっくり得点機を伺えばよかった。188センチの体躯を活かした