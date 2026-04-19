J1百年構想リーグ地域リーグ 第11節 東京V 1（0-0）0 千葉

15:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 18,239人

試合データリンクはこちら

東京Vの完勝、そして千葉の完敗だった。立ち上がりから千葉の思惑は狂った。東京Vが前線から厳しく追うのではなく、しっかりとハメに来たのだ。その打開策が見出せないまま前半は終了。千葉にチャンスの芽も作らせなかった東京Vは、じっくり得点機を伺えばよかった。188センチの体躯を活かした寺沼星文が基点にして千葉を振りまわす。そして51分、平川怜のクロスを深澤大輝が合わせ、こぼれたところに寺沼が当ててゴールを割った。こうなると守備力に定評のある東京Vの負ける要素はほぼなくなった。後半もじっくりと千葉の出方をうかがい、穴を塞ぎ続けてタイムアップ。3人の出場停止がいた東京Vだったがチーム力の差を見せたと言えるだろう。あえて東京Vの課題を挙げるならば、この展開ならさらに得点を挙げることが必要だったということだ。