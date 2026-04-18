イタリア発ランジェリーブランドIntimissimiから、30周年を記念したリミテッドコレクション「SilkyFlowers」が登場。アイコニックなレースと上質なシルクを掛け合わせた特別なラインは、繊細でセンシュアルな魅力を引き立てます。ローカルアンバサダーKōki,が纏うビジュアルも話題となり、日常を美しく彩るランジェリーとして注目を集めています♡ シルクとレースが織りなす美し