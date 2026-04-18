ゴルフクラブを選ぶとき、多くの人がヘッドのデザインやブランドに目を向けがちです。しかし、スイングの質やボールの飛び方に最も大きな影響を与えるのは「シャフト」。クラブの中でも特に個人差が出るパーツであり、自分に合ったシャフトを選ぶことがスコアアップへの近道です。 この記事では、ゴルフシャフトの種類を「素材」「硬さ（フレックス）」「重さ」「調子（キックポイント）」という4つの視点から徹底解