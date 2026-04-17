yonigeの東名阪ツアー＜yonige presents「Make up my mind」＞が4月14日の東京・渋谷Spotify O-EAST公演にて幕を閉じた。名古屋はハルカミライ、大阪はAge Factory、東京はHump Backをゲストに迎えて行われた同ツアーの最終日は、新曲「芽吹くとき」のInstagramライブがゲリラ的に行われるなど、当日会場に足を運ぶことができなかったファンも会場の熱を感じることができた。8年ぶりとなるHump Backとのツーマンであり、決意の東名