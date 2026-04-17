家族で過ごす特別な日「こどもの日」に向けて、ほっかほっか亭から心温まる新メニューが登場します。伝統を感じる中華ちまきと、ボリューム満点のローストチキンがラインアップ。さらに、人気ゲーム機が当たる嬉しいキャンペーンも開催され、食卓を囲む時間がより楽しく華やかに♡おいしさとワクワクを一緒に楽しめる、今だけの注目企画です。 せいろで仕上げる本格中華ちまき 店内