ほっかほっか亭×こどもの日限定♡中華ちまき＆ローストチキン新登場

家族で過ごす特別な日「こどもの日」に向けて、ほっかほっか亭から心温まる新メニューが登場します。伝統を感じる中華ちまきと、ボリューム満点のローストチキンがラインアップ。さらに、人気ゲーム機が当たる嬉しいキャンペーンも開催され、食卓を囲む時間がより楽しく華やかに♡おいしさとワクワクを一緒に楽しめる、今だけの注目企画です。

せいろで仕上げる本格中華ちまき

店内のせいろで丁寧に蒸し上げる「中華ちまき」は、もちもち食感と具だくさんの満足感が魅力。

鶏肉・しいたけ・たけのこ・ほしえびの旨みがもち米にしっかり染み込み、ひと口ごとに豊かな味わいが広がります。

中華ちまき



価格：1コ280円／2コ／560円／3コ840円

からポテ＆中華ちまきコンボ

価格：：670円

ほっかローストチキン＆中華ちまき弁当

価格：850円

育ち盛りのお子さまにも嬉しい食べ応えで、伝統とおいしさを同時に楽しめる一品です。※一部取扱いのない店舗がございます。

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やわらかジューシーなチキン

価格：単品1本570円／3本セット1,700円

「ほっかローストチキン」は、しょうゆベースの甘みある和風だれで仕上げた骨付きチキン。じっくり焼き上げることで、お箸でもほぐれるほどのやわらかさを実現しています。

ほっかローストチキンライス付

価格：680円

見た目のインパクトもあり、家族でシェアするのにもぴったり。ごはんが進む味わいで、特別な日の食卓を盛り上げてくれます。※西日本店舗での仕様と価格です。一部店舗により異なります。

こどもの日限定キャンペーン

ほっかほっか亭では、Joshinとのコラボによる「こどもの日プレゼントキャンペーン」も実施。

その1

税込3,000円以上購入で応募可能。抽選で3名にPlayStation®5デジタル・エディションをプレゼント。

その2



ローストチキンシリーズ購入で応募可能。

1等：10,000円分、2等：5,000円分、3等：500円分のJoshin専用QUOカードPayが当たります。

応募期間：2026年4月19日～5月5日

※ほっかアプリからの応募が必要です。

家族の笑顔をつなぐごちそう時間

伝統を感じる中華ちまきと、食べ応えのあるローストチキンは、家族みんなで囲む食卓にぴったりの組み合わせ。

さらに、ワクワク感あふれるキャンペーンが加わり、今年のこどもの日はより思い出深い一日に♡

おいしさと楽しさを詰め込んだほっかほっか亭の新メニューで、心もお腹も満たされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。