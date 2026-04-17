実業家・溝口勇児さんが、2026年4月15日に公開されたYouTube番組「REAL CAREER」で、番組参加者の年収をめぐり「キャバ嬢であるゆいぴすが大体1日で稼いじゃうような金額なんですけど」などと発言し、これが波紋を広げている。「君たちの年収はゆいぴすが一晩で稼いじゃったり」「REAL CAREER」は、「人生に躓き、それでも諦めたくない」という人が挑む「就活番組」。複数人の実業家が審査員として挑戦者を選考し、選ばれた挑戦者