春の訪れを感じさせる鮮やかなカラーアイテムや着回しに便利な新作ウェアまで。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！? ヴィンテージライクなシャツで決めすぎないスタイルが完成深みのあるタバコの葉のような色合いと、起毛感のある柔らかい肌触りが特徴。ラフに羽織るだけでこなれた印象に。 \27,500（ワンティースプーン／ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001）? よりスリム＆コン