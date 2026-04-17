K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが、4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’をリリース！アルバムの発売を記念したポップアップストアが、ソウルのショッピングモール、ザ・現代ソウル（The Hyundai Seoul）にて開催中です。フォトスポットやVR体験など世界観を存分に楽しめるコンテンツに加え、会場では最新アルバムの展示と販売も行われています。ぜひチェックしてみてくださいね♡4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’発売