【PLAVE】VR体験で世界観に没入♡ 4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’発売記念ポップアップがソウルで開催中！
K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが、4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’をリリース！アルバムの発売を記念したポップアップストアが、ソウルのショッピングモール、ザ・現代ソウル（The Hyundai Seoul）にて開催中です。フォトスポットやVR体験など世界観を存分に楽しめるコンテンツに加え、会場では最新アルバムの展示と販売も行われています。ぜひチェックしてみてくださいね♡
4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’発売を記念したポップアップストアが開催中！
K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが、4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’をリリース！
アルバムの発売を記念して、ポップアップストア「PLAVE 4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’ POP-UP STORE in THE HYUNDAI SEOUL」が開催中です。
4月8日（水）〜4月19日（日）まで、ソウル最大規模のショッピングモール、ザ・現代ソウル（The Hyundai Seoul）にて実施されています。
アルバムの世界観を体験できるコンテンツが盛りだくさん！
ぜひチェックしてみてくださいね♡
VRやゲーム体験も♡ 見どころ満載のコンテンツをCHECK
フォトスポットやVR体験ゾーンをはじめ、ここでしか楽しめないコンテンツが満載！
Check! フォトスポットが充実♡
360度、世界観にあふれたフォトスポットが広がっています。
Check! 入場者全員ゲームに参加可能！
ゲーム体験者全員にステッカーをプレゼント！成功すると写真が撮影できます。
Check! VR体験でPLAVEが“目の前”に！？
VRならではのリアルな没入感で、まるでPLAVEのすぐそばにいるかのような体験を楽しんでみては♡
Check! メッセージスペースも！
ぜひ、PLAVEへの愛がこもったメッセージを書いてみてくださいね♡
PLAVE 4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’ POP-UP STORE in THE HYUNDAI SEOUL開催概要
開催期間：2026年4月8日（水）〜4月19日（日）
開催場所：ザ・現代ソウル（The Hyundai Seoul）5階, Sounds Forest／Epic Seoul
営業時間：火〜木 10:30〜20:00、金〜日 10:30〜20:30
ライター Ray WEB編集部