【PLAVE】VR体験で世界観に没入♡ 4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’発売記念ポップアップがソウルで開催中！

K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが、4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’をリリース！アルバムの発売を記念したポップアップストアが、ソウルのショッピングモール、ザ・現代ソウル（The Hyundai Seoul）にて開催中です。フォトスポットやVR体験など世界観を存分に楽しめるコンテンツに加え、会場では最新アルバムの展示と販売も行われています。ぜひチェックしてみてくださいね♡

4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’発売を記念したポップアップストアが開催中！

K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが、4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’をリリース！ アルバムの発売を記念して、ポップアップストア「PLAVE 4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’ POP-UP STORE in THE HYUNDAI SEOUL」が開催中です。 4月8日（水）〜4月19日（日）まで、ソウル最大規模のショッピングモール、ザ・現代ソウル（The Hyundai Seoul）にて実施されています。 アルバムの世界観を体験できるコンテンツが盛りだくさん！ ぜひチェックしてみてくださいね♡

VRやゲーム体験も♡ 見どころ満載のコンテンツをCHECK

フォトスポットやVR体験ゾーンをはじめ、ここでしか楽しめないコンテンツが満載！ Check! フォトスポットが充実♡ 360度、世界観にあふれたフォトスポットが広がっています。 Check! 入場者全員ゲームに参加可能！ ゲーム体験者全員にステッカーをプレゼント！成功すると写真が撮影できます。 Check! VR体験でPLAVEが“目の前”に！？ VRならではのリアルな没入感で、まるでPLAVEのすぐそばにいるかのような体験を楽しんでみては♡ Check! メッセージスペースも！ ぜひ、PLAVEへの愛がこもったメッセージを書いてみてくださいね♡

PLAVE 4th Mini Album ‘Caligo Pt․2’ POP-UP STORE in THE HYUNDAI SEOUL開催概要

開催期間：2026年4月8日（水）〜4月19日（日） 開催場所：ザ・現代ソウル（The Hyundai Seoul）5階, Sounds Forest／Epic Seoul 営業時間：火〜木 10:30〜20:00、金〜日 10:30〜20:30 詳細はこちら

ライター Ray WEB編集部