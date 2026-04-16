「ラクそうだから」「失敗しにくいから」といった理由で選んだコーデが、なんとなくアカ抜けて見えないことはありませんか？全身カジュアルも、きれいめMIXも、どちらも間違いではありません。ただ、その差を分けているのは“バランスの取り方”。大人世代こそ意識したい、着こなしの分かれ目を紐解きます。全身カジュアルは“抜け感”と引き換えに、輪郭がぼやけることもカットソーやデニム、スニーカーといったカジュアルなアイ