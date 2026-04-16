春夏の足元をおしゃれにアップデートしたい方に朗報♡ABCマートから、FILAの人気モデル「ECHAPPE」の新作が登場しました。トレンドのバレエコアスタイルを取り入れたデザインで、可愛さとスポーティーさを両立。さらにILLITのYUNAHとIROHAを起用したビジュアルも公開され、今注目のアイテムです。 トレンド感あふれる新デザイン 今回登場する「FILA ECHAPPE VC v2」と「FILA ECHAPPE VC v2 LX