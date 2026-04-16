中山美穂のコンサート映像、オリジナル・ムービー、ミュージックビデオを収録した5枚組の完全保存版Blu-ray『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』が6月17日に発売されることが決定した。今作BOXには1986年の1stコンサート「VIRGIN FLIGHT ’86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT」から1998年「MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR’98 Live・O・Live」まで、中山美穂80年代〜90年代のコンサートの歴史を詰め込んだ完全保存版。映像未