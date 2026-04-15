2026年2月、2日間にわたって開催されたcoldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞より、6時間余りのライブ収録映像が5月にWOWOWで放送・配信される。同フェス収録映像より「CHASING SHADOWS」のライブ映像が先行公開となった。なお、5月の番組放送・配信に先駆けて、ライブ収録映像のダイジェスト版を観ながら＜BLARE FEST. 2026＞の魅力を主催者coldrainが語る特別番組が、4月19日に完全無料放送・配信されることも決定している。■WOWO