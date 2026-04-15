先日、近所の西友を訪れたときに目を疑うような光景に出くわしました。え、チキンビリヤニが売ってる……!?!?これまでインド料理の専門店や各メーカーの冷凍商品、はたまたキットを使って自分で作るタイプなどでさまざまなビリヤニを楽しんできた私ですが、まさかスーパーのお惣菜売場で見かける日が来るとは……!!!今回は、ビリヤニ好きの間でSNSでも話題となっている「たんぱく質が摂れる! チキンビリヤニ」を徹底レビューしたい