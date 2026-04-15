きょう(水)は全国的に雨で、雨脚の強まる所もありそうです。九州などではきのう(火)から雨が降り続いており、現在は近畿や東海の一部にも、まばらな雨雲がかかっています。午後になると関東や東北南部にも雨の範囲が広がるでしょう。関東では夜遅い時間ほど本降りの雨となり、特に千葉県や茨城県では降り方が強まる見通しです。お帰りが遅くなる方は、大きい傘があると安心です。この雨はあすの朝までで、午後は次第に日差しが戻り