今っぽく大人カジュアルを着こなすなら、コーディネートにフェミニンなディテールをちょっと足すのがオススメかも。大人の女性でも取り入れやすそうな、チュールを使ったチュニックが【GU（ジーユー）】から新登場しました。 今回は、GUスタッフのお手本コーデを交えながら、早くも大人気というアイテムの魅力をご紹介します。新鮮なスタイリングで、この春らしいコーデを楽しん