歩幅が狭くなった気がする。脚が上がりにくい。長時間座ったあとに動き出しが重いなどと最近感じていませんか？40代以降は、股関節まわりの柔軟性が少しずつ変化しやすく、日常の動きにも影響が出やすくなります。でも、無理に伸ばそうとするのではなく、“ゆるめながら整える”ことが体の軽さを取り戻す近道です。股関節は“動きの中心”股関節は上半身と下半身をつなぐ重要な関節で、歩く・立つ・しゃがむといった基本動作のすべ