おうち時間をもっと心地よく過ごしたい方に♡無印良品から、なめらかな肌触りが魅力の「なめらかサテン」シリーズが登場しました。天然由来素材を使用し、暑い季節でも快適に過ごせるルームウェア＆インナーがラインナップ。シンプルで上品なデザインも魅力の新作をチェックしてみてください♪ 肌に溶け込むような着心地♡ 「なめらかサテン」シリーズは、リヨセル100％素材を使用したイ