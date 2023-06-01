各社のAndroid端末には、独自にカスタマイズされたUI（ユーザーインターフェイス）が多く搭載されています。なかでもサムスン・Galaxyの「One UI」、シャオミの「Xiaomi HyperOS」、OPPOの「ColorOS」は、いわゆる“素のAndroid”から大きく踏み込んだカスタマイズが施されています。 筆者は最近「OPPO Find X9」をメインで利用しており、ColorOSに触れる機会が増えました。各社を改めて使い比べてみる